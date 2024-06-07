Пушилин объявил на Петербургском международном экономическом форуме о готовности региона создавать условия для развития майнинга.

По мнению экспертов, технологии майнинга не потеряют востребованность в ближайшие годы. Денис Пушилин сказал, что власти готовы создавать условия как для развития криптодобычи, так и для искусственного интеллекта. Для развития майнинга требуются нормативная база и соблюдение законов. Политик подчеркнул, ведомства придерживаются здравого смысла в регулировании. Майнеры, по словам главы ДНР, являются «революционерами, которым нужно дожать до конца».

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Источник изображения: Russian7

В данный момент присутствуют сложности с себестоимостью криптодобычи, безопасностью использования оборудования. Не все регионы подходят для майнеров, особенно это касается тех субъектов РФ, где есть энергодефицит. ДНР же, со слов Пушилина, в перспективе энергопрофицитный регион. Здесь есть все условия для добычи криптовалюты и развития инфраструктуры. Развитию отрасли нужно, на его взгляд, уделять внимание уже сейчас.

Замминистра финансов РФ Иван Чебесков на ПМЭФ напомнил, министерство поддерживает возможности использования разных инструментов и каналов международных расчетов, в числе которых можно назвать криптовалюту.