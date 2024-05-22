Функция заработает после запуска спутниковой группировки связи, что повысит уровень комфорта во время полета.

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил о том, что на борту российских самолетов Wi-Fi будет доступным для каждого пассажира без исключения. Информация была озвучена на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Внедрение Wi-Fi начнется после запуска спутниковой группировки связи, который запланирован через 3 года. Профильный министр не сомневается, что этот проект завершится успешно. Пока нет предпосылок думать иначе.

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Источник изображения: Ferra

На этой же конференции заместитель директора РЖД Евгений Чаркин рассказал о том, что компания рассматривает возможность использования 5G вместе с технологией Radio Ethernet. Это, на взгляд экспертов, улучшит качество интернет-соединения во время передвижения на поезде. Россияне и туристы из разных стран будут путешествовать по России с более высоким комфортом, чем сейчас.



