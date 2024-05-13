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Astra_news
Bloomberg: Вместе с выходом iOS 18 все iPhone получат ChatGPT
Как сообщается в Bloomberg, компании удалось договориться с разработчиками чат-бота.

Apple подписала соглашение о сотрудничестве с OpenAI в части внедрения функций ChatGPT в iOS 18 и macOS 15. Как подчеркнул журналист Bloomberg Марк Гурман, это позволит компании встроить чат-бот, пользующийся популярностью в обществе, в свои операционные системы, что означает Apple выходит на новый уровень. Аналитики прогнозируют, это решение приведет к увеличению продаж смартфонов и планшетных компьютеров от бренда Apple.

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Источник изображения: Ruserdce

Напомним, что масштабное обновление iOS 18 выйдет осенью текущего года, официальный анонс выйдет 10 июня. Скоро владельцы iPhone получат ChatGPT, и пока это одно из самых ожидаемых событий предстоящего сезона. Известно, что Apple проводит переговоры с Google об использовании ИИ Gemini. Ожидается, большинство функций ИИ в новом обновлении ОС будет обрабатываться на девайсах. Частично они будут обслуживаться в ЦОД Apple, компания уже создала на реализацию этого проекта серверные процессоры.


#новости
Источник: ichip.ru
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