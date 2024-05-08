Теперь компания имеет право подать запрос на разрешение демонстрационных пассажирских полетов и проведение дебютного полета.

Представители частной авиастроительной компании отчитались об успешной работе. Спустя 10 дней после первого беспилотного демонстрационного полета 3 воздушных такси состоялась перевозка пассажиров. Полет аэротакси EHang в ОАЭ прошел успешно. Пассажиры остались довольными быстрой поездкой, ни у кого не возникло проблем со здоровьем во время тестирования летательного аппарата.

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Источник изображения: 2051.vision

После первого полета с пассажирами EHang получила право подать запрос на разрешение демонстрационных пассажирских полетов и дебютный полет. Будут налажены коммерческие полеты на беспилотных самолетах на территории Арабских Эмиратов.

Источник изображения: 2051.vision

По словам председателя EHang Хуажи Ху, успешный полет аэротакси с пассажирами является важным событием в развитии Абу-Даби и сектора воздушной мобильности на глобальном уровне. В экстренных ситуациях летательные аппараты способны тушить пожары.