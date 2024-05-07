В издании указано, в следующем обновлении будет установлен запрет на установку ОС на несовместимые устройства.

Эксперты утверждают, эти меры связаны с тем, что обновление Windows 11 24H2 не поддерживает устройства базе ARM. Речь идет о девайсах на базе Windows Phone. В XDA рассказали, Lumia 950 и Lumia 950 XL и другие модели не будут работать с выпусками Windows 11.

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Источник изображения: Imghub

Дело в том, что компания не адаптирует Windows 11 под мобильные телефоны на платформе Windows Phone. Несмотря на это, энтузиасты нашли способ устанавливать ОС на телефоны. После следующего обновления такой возможности не будет, так как лазейка будет закрыта.

Напомним, Windows Phone вышла 14 лет назад. Не так давно представители Microsoft сообщили о том, что у них нет в планах поддерживать платформу. В 2024 году вышел анонс об обновлении Windows 11 24H2, который запланирован на осень. Система должна выйти с Блокнотом с поддержкой искусственного интеллекта и новой версией Copilot.