AppleInsider рассказывает об особенностях масштабного обновления, запланированного на осень 2024 года.

Эксперты раскрыли тонкости работы искусственного интеллекта в iOS 18 для iPhone. Основной особенностью апдейта является внедрение ИИ-функций, направленных на повышение комфорта во время использования устройства. Так, в Safari внедрят функцию Intelligent Browsing, которая позволит владельцам iPhone получать краткие описания интернет-страниц.

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Источник изображения: Looklux

Известно, что аналогичная функция будет у голосового помощника Siri, но она будет доступна для iMessage. Также разработчики планируют усовершенствовать поиск Spotlight. Система будет учитывать информацию из «Календаря» и «Контактов». В AppleInsider подчеркнули, все возможности будут доступны на устройствах на локальном уровне. Дата презентации новой версии ОС запланирована на июнь, она будет проходить во время WWDC 2024. Ожидается, обновление будет доступно для загрузки осенью.