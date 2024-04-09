Инициатива находится на уровне обсуждения, она должна быть согласована с Минэкономразвития и другими ведомствами.

Эксперты прорабатывают способы воплощения озвученной идеи. Российским компаниям было предложено собрать информацию о текущем производстве, оценить перспективы рынка радиоэлектронной продукции.

Предлагается рассмотреть увеличение размера пошлины для категорий товаров, где внутреннего производства достаточно, чтобы покрыть потребности потребителей. Предлагаемый размер повышения пошлины в процентном соотношении не разглашается.

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Источник изображения: Lenta

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники решила прокомментировать ситуацию. Эксперты заявили, чтобы ввести это нововведение, требуются достаточный объем отечественного производства электроники, конкурентная среда. В обществе скептически отнеслись к инициативе Минпромторга. Дело в том, что в РФ не выпускается ряд компонентов. Из-за дорогой пошлины другие страны могут отказаться от сотрудничества с Россией.



