Это самый крупный офис компании из Америки на территории РФ. Новость передает ТАСС со ссылкой на надежный источник.

Intel специализируется на разработке и выпуске устройств, компьютерных компонентов. Штаб-квартира в Калифорнии, есть представительства в разных городах и странах. Сделка о продаже российского офиса завершилась зимой, но об этом стало широко известно в апреле. Имя нового владельца недвижимости, сумма сделки пока остаются в секрете.

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Источник изображения: kompiu-pomosch

В офисе в Нижегородской области работали подразделения по разработке ИИ-решений. В том, что крупнейший офис компании в России будет выставлен на продажу, не было сомнений. Дело в том, что Intel после долгих лет успешной работы официально прекратила работу в нашей стране 2 года назад. По статистике за 2023 год, в российском подразделении крупной американской корпорации числился один сотрудник, хотя раньше в штате было более тысячи человек. Компания пришла на российский рынок более 30 лет назад, устройства от этого бренда пользовались в стране спросом.



