Руководство одного из самых крупных в мире разработчиков в сфере программного обеспечения для вычислительной техники приняло решение отложить ограничение доступа к сервисам для компаний, зарегистрированных в России.

Microsoft заявила о том, что собирается закрыть доступ к своим облачным сервисам для российских компаний не 20 марта, а в конце текущего месяца. Время было перенесено, чтобы предприятия смогли найти подходящие альтернативы и адаптироваться к изменениям. Эксперты Microsoft считают это важным, поскольку организации выполняют социально значимые функции, им необходимо дополнительное время.

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Источник изображения: playground

Однако российские эксперты со скептицизмом отнеслись к небольшому продлению срока закрытия доступа к сервисам. Они сомневаются, что компании смогут испытать облегчение из-за отсрочки блокировки на несколько дней, аргументируя это тем, что процесс интеграции к новым системам требует гораздо больше времени.

Напомним, блокировка облачных сервисов от Microsoft будет проходить в рамках 12-го пакета санкций от Евросоюза, который был принят в декабре прошлого года. В нем прописано ограничение поставок в Россию ПО для бизнес-аналитики и других продуктов. Ограничения коснутся компаний, работающих в России, на физические лица нововведение распространяться не будет.



