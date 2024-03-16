Робота признали самой яркой премьерой международной выставки. Он предлагал посетителям мероприятия попробовать угощения и быстро выполнял команды людей.

Инженеры Reflex Robotics говорят, что у робота-кассира простая конструкция, состоящая из колесной базы, туловища и рук, оснащенных датчиками. За счет конструкции робот может свободно перемещаться. Благодаря хорошей маневренности он способен дотягиваться до предметов, находящихся на разной высоте.

Робот запрограммирован так, что он может эффективно работать в ограниченном пространстве. Также разработчики сравнили работу ИИ с управлением персонажа в компьютерной игре с помощью джойстика.

реклама

Источник изображения: techcrunch

Инженеры хотят создать полностью автономный робот. Задача состоит в том, чтобы свести работу оператора к наблюдению за выполнением команд. Сейчас роботы-кассиры проходят испытания. Если тестирование завершится успешно, то они смогут работать на складе или в логистическом центре.

Известно, что разработчики собираются выпустить примерно 20 роботов Reflex Robotics до конца 2024 года, а в следующем году увеличить показатель до 100 единиц.