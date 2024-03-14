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При запуске WhatsApp на устройстве Huawei приложение перестает работать. Первыми об этой проблеме массово сообщило издание Business FM. Сначала мессенджер долго загружался, а потом появилось уведомление о необходимости установить обновленную версию программы, которую сложно загрузить.
Проблема широко обсуждается в обществе, ситуацию прокомментировал глава аналитического агентства Content-Review Сергей Половников. Он связывает это с тем, что на смартфонах Huawei нет оригинальной версии WhatsApp. Версия из AppGallery, что является альтернативой Play Market, не поддерживается. Требуется поддержка Google-сервисов, которой нет у гаджетов Huawei.
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Источник изображения: newizv
Половников считает, что разработчики программы из Meta* ведут работу над тем, чтобы их приложением можно было пользоваться только через официальные источники установки. Эксперт советует при выборе смартфона обращать внимание на телефоны с поддержкой Google-сервисов.
Убрать блокировку WhatsApp можно разными способами, например:
1. Написать в поиске AppGallery WhatsApp. В результатах высветятся приложения из разных источников, можно выбрать AppLake. Выберите «Установить» и дождитесь завершения процесса, следуя инструкциям на экране.
2. Можно получить доступ к приложениям Google, используя GBox. Сервис устанавливается через AppGallery. После завершения установки важно предоставить необходимые разрешения и оставить работать в фоне, что позволит устанавливать приложения из Google Play.
3. Можно скачать файл APK с официального сайта разработчиков. После загрузки установщик будет в папке Download. Чтобы поставить приложение, нужно разрешить устанавливать приложения из неизвестных источников.
* — компания запрещена в РФ.