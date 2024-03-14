Она называется CARES Copilot 1.0. Ее разработали с целью обеспечения профессиональной поддержки во время сложных операций на мозге.

Ожидается, технология сможет улучшить клиническую диагностику, обеспечив специалистов поддержкой для принятия обоснованных медицинских решений. CARES Copilot 1.0 использует языковую модель Llama 2. ИИ успешно прошел обучение на обширном спектре данных. В том числе речь идет о визуальных материалах, результатах диагностических исследований.

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Источник изображения: digitalocean

Разработчики уточняют, что в основу нейросети вошли тысячи учебников, научных работ и клинических рекомендаций в области современной нейрохирургии. После тестирования в лабораторных условиях CARES Copilot 1.0. прошла обучение в медучреждениях Гонконга, которые дали добровольное согласие на участие в эксперименте.

Полученный успешный опыт позволил интегрировать систему в клиническую практику. Пока ИИ помогает врачам разрабатывать операционные планы и вести наблюдение за пациентами после проведения операции. Точность работы нейросети составляет более 90%.