В это время покупатели не могут заказать товары на маркетплейсах, банки не получают данные от своих клиентов. Проблема в том, что никто не знает, сколько именно может продлиться сбой в сети.

Глава «ИТ-Резерва» пообщался с журналистами и рассказал о возможных последствиях падения интернета для обычных пользователей и владельцев бизнеса.

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Источник изображения: championat.com

Эксперт уверен, что многие обыватели и не заметят небольшой сбой в сети, но на крупные информсистемы и бизнес даже маленький сбой окажет большое влияние. Срок восстановления зависит от вышедших из строя элементов. Из-за технических неполадок заказчики не могут оформить покупки в маркетплейсах, из-за чего магазины теряют прибыль, срываются контракты, от них могут отвернуться даже постоянные клиенты.

Дело в том, что сбой парализует работу сети на неопределенный срок. Невозможно открыть ту или страницу, используя разные браузеры. Однако при этом сайты остаются в рабочем состоянии. Покупатели не догадываются о финансовых рисках, а бизнесмены понимают, как важно не допустить интернет-сбои в своей системе.