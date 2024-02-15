Инициатива вызвала широкий резонанс в обществе.

Владимир Ростиславович Мединский имеет в виду 99% статей из «Википедии». Свое мнение государственный и политический деятель объясняет тем, что невозможно обойти онлайн-энциклопедию по количеству информации.

Большинство материалов в этой энциклопедии написаны на русском языке. Политик не видит смысла заново создавать контент. Вместо этого Мединский предлагает агрегировать чужой контент, используя также «Историю.рф» и «Рувики». Об этом он сообщил на заседании общества «Знание».

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Источник изображения: rbc.ru

Изучив данные «Википедии», Мединский сказал, что у него имеются претензии лишь к одному проценту публикаций, остальные 99% несут нейтральный характер, их интересно читать.

Заявление помощника Путина широко обсуждается в обществе. Пока нет единой позиции на этот счет. Кто-то поддерживает взгляды политика, а кто-то, наоборот, выступает против этой идеи.