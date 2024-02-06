Злоумышленники сгенерировали голос Алексея Додатко через ИИ. Сейчас по этому делу проводится расследование.

Спикер Заксобрания Красноярского края Алексей Додатко обратился к россиянам с просьбой не поддаваться на провокации мошенников. Злоумышленники использовали его голос через ИИ, и от его имени просили принять участие в операции по поиску финансирования ВСУ за деньги. Если средств у граждан не было, преступники говорили, что можно оформить кредит.

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Источник изображения: gornovosti.ru

Жители Красноярского края были удивлены подобным предложением. Многие люди знают голос политика, поэтому были уверены, что говорит именно он. Додатко, узнав об этой информации, сразу сказал, что это неправда. Он никогда не собирал деньги для участия в программе по выявлению финансирования Вооруженных сил Украины.

Фактом мошенничества заинтересовались правоохранительные органы. В данный момент проводится расследование. Алексей Игоревич призывает граждан не передавать деньги аферистам и не терять бдительность.



