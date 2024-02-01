Телефон выдержал испытания блогера, снятые на камеру, где он наносил царапины, разбирал телефон и даже пытался его поджечь.

Samsung в рамках рекламной кампании говорила, что у Galaxy S24 Ultra самый прочный экран по сравнению с другими телефонами. Рама девайса изготовлена из титанового сплава, устройство выглядит изящно, но это никак не влияет на функциональность.

Телефон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, оперативная память составляет 12 ГБ, а встроенная — 256 ГБ, частота обновления — 120 Гц. Пользователи обратили внимание на новинку, особенно после заявления о том, что в ней установлен сверхпрочный экран.

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Источник изображения: https://www.championat.com

Зак Нельсон на канале JerryRigEverything решил проверить дисплей на прочность и опубликовал на Youtube свой эксперимент. Он наносил царапины, разбирал телефон и даже пытался его поджечь. После теста с использованием инструмента с твердостью 7 по шкале Мооса на экране образовались маленькие, почти незаметные царапины.

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Блогер проводил подобный эксперимент с дисплеями iPhone 15 Pro Max, Galaxy S23 Ultra. На телефонах указанных брендов оставались заметные глубокие порезы. В связи с этим техноблогер заключил, что реклама Samsung правдива, насколько это возможно. Проверено, пока самый крепкий дисплей остается у Galaxy S24 Ultra.