Ситуация вызвала широкий общественный резонанс, об этом узнали за пределами Японии. Читатели считают, что она незаслуженно получила награду.

Риэ Кудан написала «Токийскую башню сочувствия», и ее работу отметили премией Рюноскэ Акутагавы. Это самая престижная в стране литературная награда среди дебютантов.

Писательница описала Токио в будущем времени. Сюжет разворачивается вокруг архитектора по имени Сара, которая строит реабилитационный центр для преступников. Тюремную башню автор ассоциирует с башней сочувствия. В романе неоднократно поднимается тема влияния искусственного интеллекта на общество.

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Источник изображения: thepatriotlight.com

На момент получения награды Кудан было 33 года, и у нее появилось много поклонников. Однако их количество стало меньше, после того, как она сообщила на конференции, что использовала в работе ChatGPT, и он сгенерировал примерно 5% ее произведения. Читатели подозревают, что без языковой модели, обученной OpenA, Кудан не смогла бы написать роман. Ее обвиняют в том, что она незаслуженно получила награду. Ситуация вызвала резонанс. Несмотря на волну критики в сторону писательницы, преданные фанаты не связывают ее успех с ChatGPT. Оргкомитет премии пока не дает никаких комментариев.

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