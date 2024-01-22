Они считают, что с помощью разработки можно спасти миллионы человек.

Мягкий робот весом чуть более 5 граммов обучен плавать, его задача состоит в поиске молекул химических веществ и вирусов. Авторы проекта уточнили, что на работу их вдохновил хвост дельфина, робот может вести мониторинг в узких пространствах, например: в трубопроводе. Робот передает данные в режиме реального времени.

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Источник изображения: https://www.securitylab.ru

Ли Дэнфэн, работающий в Городском университете Гонконга, является руководителем проекта. Он подчеркнул, цель заключалась в создании робота, способного свободно плавать, как дельфины. В инновационную модель установили электромагнитную систему, чтобы управлять магнитами, отвечающими за движение. Одним из достоинств разработки можно назвать беспроводную функциональность, это позволяет свободно двигаться в воде.

Робот оснащен необычной батареей, которая помогла снизить массу модели и заряжаться без проводов. Команда разработчиков планируют продолжить совершенствовать модель. В первую очередь будут расширены возможности сенсорного восприятия аппарата. Ученые хотят, чтобы робот в будущем мог проводить диагностику человеческого организма для выявления вирусов.

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