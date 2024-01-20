Это самые маленькие роботы, известные обществу. Они могут передвигаться по суше и воде, поднимать груз, превышающий их массу более 100 раз.

Они выполнены в виде жука весом 8 миллиграммов и водомерки весом 55 миллиграммов. Инновационные модели передвигаются со скоростью до 6 миллиметров в секунду.

Разработка принадлежит ученым из Вашингтонского университета, они сказали, что на работу вдохновила природа. Они долго работали, чтобы создать самых миниатюрных роботов на планете. Несмотря на скромные размеры, роботы функциональные. Об этом ученые заявили на Международной конференции Общества робототехники и автоматизации IEEE.

реклама

Источник изображения: mk.ru

Роботы-насекомые запрограммированы на искусственное опыление, мониторинг окружающей среды, микропроизводство и роботизированную хирургию. Они могут двигаться по воде и суше. Впечатляет их скорость передвижения, ведь муравей со средней массой в 5 мг передвигается со скоростью 1 миллиметр в секунду. Роботы во время испытательных работ показали, что могут поднять груз, превышающий их вес более 100 раз. Разработчики планируют улучшить показатели насекомых с искусственным интеллектом. И в будущем они хотели бы создать других роботов, которые могли бы передвигаться под водой.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



