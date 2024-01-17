Воздушное транспортное средство способно передвигаться со скоростью 325 километров в час, оно рассчитано на 4 пассажиров.

Английская компания, известная в качестве производителя аэрокосмической продукции, сообщает, что для сборки eVTOL-аппарата VX4 с пилотом на борту специалисты используют технологию Click Bond AR.

С 2016 года компания, базирующаяся в городе Бристоль, разрабатывает и производит электросамолеты и вертолеты с нулевым уровнем выбросов. Приоритетами в работе производитель называет точность в сочетании с эффективностью. Специалисты используют новое ПО, чтобы проверить крепления. Примерно через год должен выйти на рынок электрический вертолет, рассчитанный на 5 мест. Аэротакси способно передвигаться со скоростью в 325 километров в час. Транспортное средство будет оснащено 8 большими пропеллерами.

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Источник изображения: sitov.pro

Во время первого испытания образец VX4 двигался со скоростью до 70 километров в час. Полет прошел в прошлом году на юго-западе Великобритании. Управление воздушного транспортного средства проходило дистанционно. Но через 3 недели после первого успешного испытательного полета прототип аэротакси разбился в аэропорту «Котсуолд». Теперь компания строит второй опытный образец вертолета. Скоро компания расскажет о подробностях обновленной программы и использовании инновационных технологий, которые должны исправить ошибки, которые были допущены при строительстве первого прототипа воздушного такси, рассчитанного на 1 пилота и 4 пассажиров.

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