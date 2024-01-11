Нейросеть изучала доступные шоу известного комика, актера и сценариста. Это позволило генерировать шутки в его стиле и имитировать голос звезды.

Джордж Карлин был актером, комиком, сценаристом и продюсером. Он оставил яркий след в мире культуры и искусства, получив известность не только в США, но и за пределами страны. Его деятельность отмечена 4 премиями «Грэмми» и премией Марка Твена.

Комик прожил 71 год, но его поклонники все еще смеются над его шутками. На канале Dudesy прошла премьера нового стендапа знаменитости. Карлин ушел из жизни в 2008 году, но его шутки сгенерировала нейросеть. Чтобы подготовить ролик, нейросеть изучала весь сохранившийся материал Джорджа Карлина, это позволило сгенерировать шутки в его авторском стиле и имитировать голос и интонацию знаменитости.

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Источник изображения: galeratut.ru

Зрители заметили, что голос в ролике был похож на голос комика. Шутки касались разных тем, начиная от сферы культуры, политики и заканчивая влиянием искусственного интеллекта на общество. Но дочь звезды Келли Карлин-МакКолл сделала заявление о том, что уверена: машина никогда не сможет заменить гения. Более того, она сказала, что никто не спрашивал у нее разрешение на то, чтобы модель ИИ с помощью доступных шоу Карлина изучала комика.

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