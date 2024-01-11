Меры направлены на то, чтобы блогеры не проводили эфиры, которые представляют опасность для здоровья или унижающих честь и достоинство.

В последнее время к депутатам поступает много запросов с просьбой обратить внимание на треш-стримы и определить способы прекратить это движение. Решение проблемы будет обсуждаться в весеннюю сессию 2024 года.

Под треш-стримом имеется в виду прямой эфир, где блогер совершает над собой или своими гостями действия, опасные для здоровья и унизительные для чести и достоинства. Таким странным образом некоторые блогеры пытаются привлечь внимание и получить денежное вознаграждение от зрителей. Как отдельный жанр треш-стрим в нашей стране появился в 2010 году.

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Источник изображения: rg.ru

Меры о запрете треш-стримов должны искоренить желание у всех, кто желает разбогатеть или получить славу за счет издевательств над другими людьми. Россияне возмущаются поведением некоторых блогеров. Например, широкий резонанс вызвал видеоролик с брошенным в зимний сугроб младенцем, опубликованным Сергеем Косенко. Позже блогер объяснил, что во время съемок использовал куклу, он принес извинения всем, кого задел его контент.

В конце прошлого года в Госдуму внесли несколько проектов, направленных на борьбу с треш-стримами. Поступила инициатива внести поправки в законодательство и установить официальный запрет на распространение контента, где могут содержаться сцены жестокости, насилия или призывы к ним. Было предложено ввести штраф для треш-стримеров до 600 000 рублей.

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