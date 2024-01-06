Они перейдут на смартфоны, работающие на Android или других системах, только не IOS.

Со следующей недели представителям Министерства чрезвычайных ситуаций нельзя будет пользоваться айфонами на работе. Запрет вводится с целью предотвратить взлом конфиденциальных данных.

Сотрудникам министерства советуют перейти на смартфоны Android или других систем, только не IOS. Спасателям озвучили такую рекомендацию после новости о возможном взломе системы. В телефонах может находиться секретная информация, и, чтобы она не попала в широкий доступ, десятого января вводится запрет на iPhone.

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Источник изображения: sila-rf.ru

Напомним, в прошлом году запрет на iPhone был введен среди сотрудников «Ростеха» и Минцифры РФ. Им запретили пользоваться всей техникой Apple на рабочем месте. Многие россияне, которые не работают в указанных организациях, тоже отказываются от использования айфонов. Пользователи аргументируют это тем, что цена товаров не соответствует качеству. Кроме того, они опасаются, что на платформе IOS больше рисков, связанных с взломом системы. Несмотря на это, есть россияне, которые предпочитают пользоваться только техникой от бренда Apple.

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