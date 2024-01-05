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Astra_news
Глава Минпромторга Мантуров: Aurus запустит новую линейку авто бизнес-класса
В 2025 году российская марка автомобилей выпустит новую линейку.

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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на международной выставке-форуме «Россия» сообщил, что автопроизводитель Aurus Motors собирается запустить автомобили премиального уровня, но машины будут продаваться по доступной цене, если сравнивать с другими марками люксового класса.

Ожидается, что старт продаж начнется через год. Мантуров добавил, вполне возможно, что автопроизводитель начнет выпускать внедорожники. Сейчас, говоря о ближайших планах, можно отметить, что бренд собирается выпустить линейку авто S-класса и E-класса. Новинки будут находиться в разных ценовых категориях, что предоставит выбор для россиян, которые планируют приобрести личное транспортное средство.

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Источник изображения:https://aurusmotors.com

Напомним, Aurus является российской маркой автомобилей представительского и высшего класса. Проект разрабатывает Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт с 2013 года. Первыми автомобилями, которые увидело общество, стали модели «Aurus Senat», презентованные в 2018 году. Аналитики предполагают, что спрос на автомобили бренда Aurus Motors будут не только в России, но и за ее пределами. Они могут быть востребованы среди госслужащих, представителей государственных компаний, которые ранее ездили на транспортных средствах от западных брендов. 

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#россия #новости #экономика
Источник: tass.ru
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