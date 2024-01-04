Представители платформы сделали объявление для пользователей. Таким образом, они решили поставить точку в резонансных ситуациях.

Популярный многоязычный стриминговый сервис специализируется на тематике компьютерных игр, в том числе речь идет о трансляциях геймплея и киберспортивных соревнований. Twitch начал работу в 2011 году, не так давно на платформе появились стримеры без одежды, и это вызвало общественный резонанс. Руководство Twitch поставило точку в этой скандальной ситуации.

Отныне на Twitch запрещено проводить стримы без одежды. На площадке появились блогеры, которые вели эфиры без одежды в надежде обрести большую популярность и получить донаты. Затем, чтобы запускать стримы и не попадать в бан, некоторые блогеры заходили в сеть, прикрывая тело черными полосами. Теперь, согласно новым правилам, все стримеры должны быть в одежде. И вещи не должны быть прозрачными. Если кто-то решит нарушить правила, как уточнили в Twitch, аккаунт сразу же будет заблокирован, исключений ни для кого не будет.

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Источник изображения: sportmaster.ru

Напомним, Twitch кроме компьютерных игр как сервис проводит трансляции и видео по другим тематикам, они распространяются на музыкальные выступления, турниры по покеру. Платформа работает на любом устройстве, имеющем выход в Интернет, есть приложения для ПК, iOS и Android.

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