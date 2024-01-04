Одной из отличительных особенностей режиссера является то, что он не пишет сценарии. Несмотря на большие с риски с таким необычным подходом, его работы пользуются популярностью в разных странах.

По последним данным прощальная работа всемирно известного японского режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки собрала 307 миллионов рублей в российском кинопрокате. Аниме назвали по одноименной книге Ёсино Гэндзабуро, но фильм нельзя назвать полной экранизацией романа.

«Мальчик и птица» позиционируется как «большой фантастический фильм», главным героем выступает Махито Маки. Мальчик находит заброшенную башню и попадает в новый мир с говорящей цаплей. Кстати, в Северной Америке аниме вышло под названием «Мальчик и цапля». Премьера новинки прошла в Японии летом прошлого года, за анимацию отвечала студия «Гибли». В России новинку представили в 2 вариантах с разными озвучками. По состоянию на 3 января классический вариант от CPI Films заработал 172 миллиона рублей в прокате, а современная адаптация от «Студийной банды» — 135 миллионов рублей.

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Источник изображения: dzen.ru

Много российских зрителей знакомы с творчеством Миядзаки. Его работы, среди которых «Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Мой сосед Тоторо», пользуются популярностью. В разных странах мира к режиссеру относятся с почтением, говорят, что у него есть большой талант. Миядзаки подчеркнул, «Мальчик и птица» станет его последней работой. Кинокритики говорят, что это заявление усилило интерес к аниме, что, в том числе, повлияло на кассовые сборы.

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