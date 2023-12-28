Ее суть заключалась в маркировке игр не только по возрасту, но и содержанию.

Эксперты Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ не поддержали идею маркировки игр по их содержанию. Они считают, что сейчас нет необходимости вводить подобный механизм. Игры в данный момент классифицируются по возрасту, другие маркировки не предусмотрены.

Авторы инициативы не согласны с полученным ответом. Они уверены, что пора совершенствовать законодательство в этой сфере. С этой точкой зрения многие согласны, но идею не разделяет большинство. В ЛДПР заметили, что в некоторых играх ведется выманивание денег, и даже родители детей не всегда могут быстро распознать манипуляцию.

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Источник изображения: stavchess.ru

При этом Минцифры сообщает, что вместе с органами власти и представителями видеоигровой индустрии прорабатывает новый комплекс мер, направленных на поддержку игр и игровых сервисов. Он будет включать необходимый уровень контроля за информацией, которая распространяется вместе с использованием игр или содержащейся в них.

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