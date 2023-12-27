Молодые люди будут общаться с пенсионерами и предупреждать их о том, что в последнее время активизировались мошенники, давать советы, как не стать жертвой преступников.

С января 2024 года активисты отряда, созданного в рамках реализации просветительского проекта Омским государственным техническим университетом, начнут информировать пожилых граждан о мошенниках, чтобы они не оказались в группе риска.

Проект запущен ОмГТУ при поддержке региональных Минтруда и Минцифры. Студенты и сотрудники вуза будут в свое свободное время предупреждать пенсионеров о том, что существуют мошенники, и рассказывать, как действуют злоумышленники. Они напомнят старшему поколению, что аферисты бывают вежливыми и умеют быстро располагать к общению, пытаясь завоевать доверие. Расскажут о важности сохранять бдительность при любых обстоятельствах.

реклама

Источник изображения: https://omgtu.ru

Задача молодежи состоит в том, чтобы пенсионеры не становились жертвами мошенников. Во время встреч ИТ-тимуровцы подчеркнут, что ни в коем случае нельзя никому разглашать свои конфиденциальные данные, иначе это может дать доступ третьим лицам распоряжаться чужими денежными средствами. В любых непонятных ситуациях можно позвонить в банк или другие организации, чтобы перепроверить информацию, полученную от незнакомцев. Часто преступники представляются банковскими сотрудниками или работниками социальных организаций, а затем начинают говорить о выплатах, которых на самом деле не существует. Таким образом, мошенники хотят получить конфиденциальную информацию, чего допускать нельзя.

Молодые люди начнут проводить просветительские мероприятия с начала следующего года. Пока в отряд «Ит-тимуровцев» входят студенты и сотрудники ОмГТУ, но при желании к инициативе могут присоединиться и другие люди. Цель реализации проекта состоит в том, чтобы пожилые люди больше не становились жертвами мошенников и аферистов.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



