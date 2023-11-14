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Заявление вице-спикер Государственной Думы РФ Петр Толстой озвучил во время слушаний в СФ. Слова политика вызвали широкий общественный резонанс, эта тема является обсуждаемой в стране.
Петр Олегович название введение ЕГЭ и ОГЭ ошибкой. Проблема в том, что это привело к тому, что дети, получая знания, прежде всего, ориентируются на сдачу тестовых заданий. По мнению Толстого, ошибка «разрушила ту ткань образования, которая существовала в СССР». В обществе давно ведется обсуждение обязательных экзаменов, это стресс для подростков. Этой весной премьер-министр страны Михаил Мишустин сказал, что допускает отмену Единого государственного экзамена.
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Источник изображения: 9111.ru
Среди жителей РФ был проведен опрос, и большинство респондентов ответили, что выступают за отмену сдачи ЕГЭ. Россияне ждут возвращения прежней системы сдачи экзаменов для поступления в высшие учебные заведения. Многие школьники надеются, что им больше не придется сдавать ОГЭ и ЕГЭ.