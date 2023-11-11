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Такое заявление озвучил Андрей Свинцов, замглавы Комитета по информационной политике, технологиям и связи Государственной Думы России. Он подчеркнул, что речь идет о блокировке всех VPN-сервисов.
Сенатор от Амурской области Артем Шейкин ранее обращался в Роскомнадзор с инициативой блокировки более 50 VPN-сервисов, объяснив это тем, что многие россияне с их помощью пользуются заблокированными ресурсами. И это касается не только физических, но и юридических лиц. Магазины приложений были проверены на соблюдение требований законодательства VPN-сервисами с целью устранить нарушения. Всего в рамках этой деятельности было заблокировано около 200 сервисов.
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Источник изображения: meinfo.ru
Роскомнадзор в следующем году планирует блокировать все сервисы, открывающие доступ к заблокированным ресурсам. Будут разработаны критерии, оценивающие материалы, которые помогают обходить ограничения в сети. Напомним, согласно действующему законодательству запрещается распространять сведения о способах обхода блокировки противоправного контента. В будущем в стране усилят контроль за соблюдением закона.