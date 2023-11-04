Некоторые абоненты принципиально не берут трубку с незнакомых номеров телефонов, так как не хотят становиться жертвами нежелательных звонков. У каждого есть свой метод борьбы со СПАМом. Некоторые пользователи предпочитают устанавливать приложения, блокирующие СПАМ.

Представитель Kaspersky Who Calls Дмитрий Швецов уточнил, россияне регулярно сталкиваются с этой проблемой. Нежелательные звонки отвлекают от важных дел и отдыха, порой они бывают чересчур назойливыми.

Эксперты рекомендуют с осторожностью относиться к подобным звонкам. Вполне вероятно, что, таким образом, орудуют мошенники. Не рекомендуется озвучивать свои конфиденциальные данные по телефону, так как в будущем сведения могут использовать в мошеннических целях.

реклама

Источник изображения: megascripts.ru

Согласно опросам россияне борются со спам-звонками либо игнорированием, либо установкой приложений для антиспама, которые собирают информацию по отзывам в сети, и блокируют подозрительные номера телефонов.

Швецов рассказал, если кто-то звонит и просит быстро что-то сделать, необходимо положить трубку и проверить информацию в Интернете о собеседнике. В поисковике можно указать название организации, от имени которой представлялся незнакомец, узнать их номер и позвонить, написать, чтобы уточнить детали.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



