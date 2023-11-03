В сети продолжают обсуждать смену имиджа исполнительницы музыкальных хитов. Волосы артистки сравнивают с картой прогноза погоды.

21-летняя музыкальная исполнительница и автор песен ведет блог, она поделилась с подписчиками фотографией своей новой прически. Поклонники творчества звезды и другие интернет-пользователи активно комментируют смену имиджа артистки.

Билла Айлиш покрасила волосы на макушке в красный, желтый и зеленый цвета. Фанаты звезды иронично подписали снимок, что теперь волосы музыкальной исполнительницы похожи на тепловую карту. Среди комментариев были шутки, что антициклон продвигается на запад, кажется, скоро будет буря, Билли метит в ведущие прогноза погоды и так далее.

реклама

Источник изображения: https://medialeaks.ru

Айлиш обрела популярность после публикации «Ocean Eyes» на SoundCloud 8 лет назад. 3 года назад она одержала победу в основных номинациях «Грэмми»: «Песня года», «Альбом года», «Запись года» и «Лучший новый исполнитель». Журнал Time внес звезду в список наиболее влиятельных людей. В прошлом году ее номинировали на «Оскар» за трек «No Time to Die», написанный для приключенческого боевика с элементами триллера «Не время умирать». Знаменитость не замужем, она встречалась с певцом Джесси Рутерфордом, но в 2023 году пара рассталась.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



