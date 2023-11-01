Этой системой пользуется более 22% пользователей. Пока самой новой ОС признана версия Android 14. В России популярны телефоны на платформе Android.

Такое звание система получила как самая распространенная версия ОС на современных смартфонах. Она вышла в 2022 году, и пользователи отметили ее удобство в повседневном использовании.

По информации проекта Android Studio Android 13 считается наиболее популярной версией среди существующих операционных систем. Система набрала 22,4% пользователей, на втором месте по популярности находится версия Android 11, набравшая чуть более 21%. Тройку лидеров закрывает Android 10, у которого более 16% последователей.

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Источник изображения: iguides.ru

У Android 13 увеличилась потребительская база за год, в прошлом году версию выбирали 15% владельцев смартфонов. В 2022 году версия занимала четвертое место в рейтинге популярности, тогда лидером был признан Android 11. Несмотря на положительную динамику в 2023 году, далеко не все владельцы смартфонов на Android скачивают обновленную версию ОС. К примеру, Android 9 был выпущен в 2018 году, и в нынешнем году версия входит в топ-5 популярных ОС. По состоянию на начало ноября 2023 года самой свежей операционной системой считается Android 14.

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