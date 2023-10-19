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Статистику приводит Центробанк. Эксперты заметили, увеличение минимального взноса по ипотеке не сопровождается ограничением ее выдачи. Этой осенью показатели по льготным программам достигли максимума. В Сбере выдали более 80 000 кредитов.
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Аналитики считали, повышение минимального взноса на 5% может повлечь спад, но эти опасения не нашли подтверждения. Динамика спроса на вторичном рынке уступают спросу первичного. Это можно объяснить тем, что спрос формируется заемщиками, у которых есть средства для первоначального взноса на покупку собственного жилья в ипотеку.
По мнению гендиректора «ПИА Недвижимость» Максима Ельцова, строительная и банковские отрасли зависят от уровня льготной ипотеки. Если условия по льготной ипотеке будут сильно ограничены, может появиться падение спроса, что отрицательно скажется на застройщиках и банковской системе, в целом. Сейчас средний возраст тех, кто платит льготную ипотеку, составляет 35 лет. Большинство россиян в этом возрасте имеют стабильный источник или несколько источников дохода, семью и детей. Большинство граждан стремится заработать на собственное жилье.