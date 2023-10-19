Результаты исследований показывают, что россияне стремятся приобрести собственное жилье. Средний возраст тех, кто платит льготную ипотеку, составляет 35 лет.

Статистику приводит Центробанк. Эксперты заметили, увеличение минимального взноса по ипотеке не сопровождается ограничением ее выдачи. Этой осенью показатели по льготным программам достигли максимума. В Сбере выдали более 80 000 кредитов.

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Аналитики считали, повышение минимального взноса на 5% может повлечь спад, но эти опасения не нашли подтверждения. Динамика спроса на вторичном рынке уступают спросу первичного. Это можно объяснить тем, что спрос формируется заемщиками, у которых есть средства для первоначального взноса на покупку собственного жилья в ипотеку.

По мнению гендиректора «ПИА Недвижимость» Максима Ельцова, строительная и банковские отрасли зависят от уровня льготной ипотеки. Если условия по льготной ипотеке будут сильно ограничены, может появиться падение спроса, что отрицательно скажется на застройщиках и банковской системе, в целом. Сейчас средний возраст тех, кто платит льготную ипотеку, составляет 35 лет. Большинство россиян в этом возрасте имеют стабильный источник или несколько источников дохода, семью и детей. Большинство граждан стремится заработать на собственное жилье.

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