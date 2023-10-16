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Astra_news
В России появятся новые купюры разного номинала
Скоро из торгового оборота в РФ выведут купюры образцов 90-х годов, их заменят банкноты нового образца. Новые купюры невозможно подделать, так как у каждой банкноты будет свой код.

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Прошла презентация новых банкнот 1 000 и 5 000 рублей. Центробанк прекратил выпускать купюры прежнего образца. На новых банкнотах будет QR-код, и это повысит безопасность использования бумажных денег, так как подделку можно будет быстро вычислить без использования специализированного оборудования.

Источник фото https://www.t24.su/

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На новой тысяче можно увидеть Никольскую башню Нижегородского кремля. Купюра будет в бирюзовом оттенке. Оборот украшен Музеем истории государственности татарского народа, башней из Кремля и Археологическим музеем в Уфе. На другой новой купюре запечатлена стела «Европа-Азия». Пять тысяч изготавливаются в красной гамме. На обороте располагаются изображения «Сказа об Урале» и стелы Полярного круга.

Деньги, выпущенные в 90-ые, пока остаются в использовании, вывод из торгового оборота будет проходить в несколько этапов. Первыми новые бумажные деньги получат поставщики оборудования. Появление банкнот 10 000 рублей в ближайшем будущем не ожидается. До конца 2025 года обновятся купюры 10, 50 и 500 рублей.

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#новости #новые купюры #экономика и финансы
Источник: lenta.ru
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