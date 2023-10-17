В Японии появятся новые экологичные токены. Их стоимость будет связана с курсом японской иены. Все токены будут обеспечены банковскими депозитами.

В стране восходящего солнца заявили о появлении к лету 2024 года цифровых активов, предназначенных для расчетов по сертификатам чистой энергии. Выпуском токенов DCJPY в интересах Internet Initiative Japan будет заниматься GMO Aozora Net Bank, имеющая 19 филиалов в стране.

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Запуск новых токенов организуется при содействии криптобиржи DeCurret. Она будет ответственна за предоставление сети блокчейна, необходимой для осуществления транзакций. Известно, что ценность эко-токенов будет связана с курсом японской иены. По состоянию на 16 октября года 1 иен равен 0,6674 доллара. Разработчики утверждают, что новый экологичный токен будет обеспечен банковскими депозитами.

Сеть DCJPY должна состоять из финансовой и бизнес-зоны. К финзоне относятся банки, выпускающие депозиты в виде цифровой валюты на блокчейне. Бизнес-зона будет зарезервирована для транзакций.

В этом году стало известно, что решение о выпуске цифровой иены будет принято не раньше 2026 года. Представители Агентства финуслуг Японии выступили с инициативой принятия поправок к системе налогообложения криптокомпаний. Они предлагают в следующем году освободить компании от налогов на нереализованную прибыль.

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