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Skyten
Трамп потребовал от Apple прекратить производство iPhone в Индии
И вместо этого перенести производство обратно в США

Президент США Дональд Трамп обратился к руководству Apple с требованием отказаться от планов строительства новых заводов в Индии и сосредоточить усилия на увеличении внутреннего производства американской электроники, включая продукцию типа iPhone. По данным издания CNBC, Трамп подчеркнул, что американская компания планирует повысить уровень собственного производства в Соединенных Штатах благодаря его инициативам.

Это заявление было сделано Трампом на международной конференции в столице Катара, Дохе, где глава государства рассказал, что накануне провел переговоры с генеральным директором Apple Тимом Куком. Отвечая на общие вопросы о торговых взаимоотношениях Америки и Индии, американский лидер отметил возникшую проблему в ходе встречи с руководством технологического гиганта: «Недавно у меня были разногласия с Тимом Куком. Сказал ему: «Друг мой, я много хорошего делал для вас. Но тут приходит информация, что вы активно разворачиваете заводы в Индии. Это нам не подходит».  

Речь шла о публичном обещании Apple вложить $500 миллиардов в американское производство на протяжении ближайших четырёх лет. Эти инвестиции подразумевают расширение существующих предприятий компании в различных штатах страны, таких как Мичиган, Калифорния, Техас, Невада, Вашингтон, Северная Каролина и другие регионы. Отдельно планируется создание нового завода в штате Техас и поддержка местного производства полупроводников на заводе TSMC Fab 21 в Аризоне, который приступил к серийному выпуску процессоров Apple в январе текущего года.

Во время выступления Трамп добавил: «Мы долго терпели китайские фабрики Apple, но теперь пришло время переориентироваться на внутренний рынок. У нас большие ожидания относительно вашего вклада в экономику нашей страны. Мы понимаем, что Индия тоже важна, но наша страна должна стать приоритетом». При этом Трамп не предоставил конкретных деталей о том, действительно ли эта инициатива представляет собой новые обязательства или это — продолжение ранее объявленных мер Apple.

Заявление прозвучало в период активной диверсификации производства крупными компаниями IT-индустрии, стремящимися снизить зависимость от китайского рынка после глобального кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Подавляющее большинство моделей смартфонов iPhone производится именно в Китае, доля которого оценивается в диапазоне от 80% до 90%. Инновационные шаги, направленные на вывод части производства в другие страны, начали реализовываться в Индии, однако общий объем индийского выпуска пока невелик и колеблется примерно в пределах 10–20%.

При поддержке налоговых льгот Apple создала отдельные производственно-сборочные площадки в Индии, привлекая местных партнеров вроде Foxconn, Pegatron и Tata Group, купившей Wistron.

Эксперты подчеркнули, что перенос сборки iPhone в Америку приведет к значительному увеличению затрат на трудовые ресурсы — порядка четверти стоимости продукта. Согласно оценке аналитика Дэна Айвза из фирмы Wedbush Securities, стоимость американского iPhone может достичь отметки в $3500.

Также осложняет ситуацию отсутствие ясности в вопросах американских тарифов, что вынуждает компанию предпринимать дополнительные меры, такие как перевозка пяти дополнительных авиарейсов с партиями iPhone из Индии, чтобы избежать пошлин, установленных правительством США.

Последние высказывания президента Дональда Трампа свидетельствуют о готовности администрации поддерживать инициативу переноса производственного процесса Apple обратно в Соединённые Штаты и одновременно настаивать на ограничении китайской экспансии на мировом рынке технологий.

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#сша #apple #iphone #трамп #индия #производство #тим кук #доха
Источник: cnbc.com
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