Графические процессоры Radeon PRO W9000, как сообщается, будут использовать кристалл Navi 48 XTW и 32 гигабайта видеопамяти.

Поступает информация, что компания AMD планирует представить новые видеокарты серии Radeon Pro W9000 на архитектуре RDNA 4 для высокопроизводительных рабочих станций в ближайшее время — возможно, в рамках мероприятия Computex следующего месяца или на конференции AMD Advancing AI в июне.

По данным известного инсайдера Хоанг Ан Фуна, ожидаются модели с использованием чипа Navi 48 XTW в качестве основы для верхних моделей линейки, оснащенных 32 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6. Стоит отметить, что подобные слухи не являются официальными сведениями и могут изменяться ближе к моменту официального анонса.

Продукты серии Radeon PRO предназначены для профессиональных пользователей и активно соперничают с линейкой NVIDIA RTX PRO, применяемой в различных сферах деятельности, включая создание цифрового контента (DCC), компьютерную графику (CGI), виртуальную реальность (VR)/дополненную реальность (AR), моделирование, инженерию и научные исследования высокой производительности (HPC).

Ожидается, что серия Radeon PRO нового поколения сохранит относительно умеренный уровень характеристик. Например, размер кристалла Navi 48 составляет около 356 мм², сопоставимый с размером чипа GB203 (378 мм²), используемого в профессиональной карте RTX PRO 4500 Blackwell от NVIDIA. Однако верхние профессиональные решения от NVIDIA используют гораздо большие ядра (например, GB202 с площадью 750 мм² и 96 ГБ видеопамяти).

При этом архитектура Navi 48 поддерживает интерфейс шириной 256 бит, позволяющий устанавливать 16 ГБ памяти (при восьми каналах по 32 бита) или расширять объем до максимальных 32 ГБ путем двойного увеличения числа каналов.

Кроме того, согласно доступной информации, кристаллы AMD делятся на три уровня — XL, XT и XTX, отражающие использование внутренних ресурсов. По имеющимся данным, ядро Navi 48 располагает общим количеством 64 вычислительных блоков (Compute Units, CU), аналогично используемым в геймерском продукте Radeon RX 9070 XT (вариант Navi 48 XTX). Однако полная активация всех функциональных компонентов доступна лишь на профессиональном сегменте Radeon PRO, где применяется версия Navi 48 XTW.

Хотя число вычислительных единиц увеличено по сравнению с предыдущими поколениями, потенциальная производительность новой версии Radeon PRO W9070 останется ограниченной сравнительно небольшими объёмами памяти и отсутствием поддержки платформы ROCm (открытой среды разработки от AMD для ускорения вычислений на ускорителях).

Таким образом, несмотря на ряд позитивных изменений в спецификациях новых продуктов AMD, ожидается, что реальная производительность карт Radeon PRO W9000 в приложениях с высоким уровнем нагрузки на память будет уступать решениям конкурентов. Будущие подробности анонсированы производителем на ближайшем тайваньском событии Computex или июньской конференции AMD Advancing AI. Дополнительные подробности касательно расширения функциональности и экосистемы ROCm будут раскрыты позже.