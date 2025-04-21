Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Skyten
Ожидается, что Radeon PRO W9000 будет использовать кристалл Navi 48 XTW
Графические процессоры Radeon PRO W9000, как сообщается, будут использовать кристалл Navi 48 XTW и 32 гигабайта видеопамяти.

Поступает информация, что компания AMD планирует представить новые видеокарты серии Radeon Pro W9000 на архитектуре RDNA 4 для высокопроизводительных рабочих станций в ближайшее время — возможно, в рамках мероприятия Computex следующего месяца или на конференции AMD Advancing AI в июне.

По данным известного инсайдера Хоанг Ан Фуна, ожидаются модели с использованием чипа Navi 48 XTW в качестве основы для верхних моделей линейки, оснащенных 32 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6. Стоит отметить, что подобные слухи не являются официальными сведениями и могут изменяться ближе к моменту официального анонса.

Продукты серии Radeon PRO предназначены для профессиональных пользователей и активно соперничают с линейкой NVIDIA RTX PRO, применяемой в различных сферах деятельности, включая создание цифрового контента (DCC), компьютерную графику (CGI), виртуальную реальность (VR)/дополненную реальность (AR), моделирование, инженерию и научные исследования высокой производительности (HPC).  

Ожидается, что серия Radeon PRO нового поколения сохранит относительно умеренный уровень характеристик. Например, размер кристалла Navi 48 составляет около 356 мм², сопоставимый с размером чипа GB203 (378 мм²), используемого в профессиональной карте RTX PRO 4500 Blackwell от NVIDIA. Однако верхние профессиональные решения от NVIDIA используют гораздо большие ядра (например, GB202 с площадью 750 мм² и 96 ГБ видеопамяти).

При этом архитектура Navi 48 поддерживает интерфейс шириной 256 бит, позволяющий устанавливать 16 ГБ памяти (при восьми каналах по 32 бита) или расширять объем до максимальных 32 ГБ путем двойного увеличения числа каналов.

Кроме того, согласно доступной информации, кристаллы AMD делятся на три уровня — XL, XT и XTX, отражающие использование внутренних ресурсов. По имеющимся данным, ядро Navi 48 располагает общим количеством 64 вычислительных блоков (Compute Units, CU), аналогично используемым в геймерском продукте Radeon RX 9070 XT (вариант Navi 48 XTX). Однако полная активация всех функциональных компонентов доступна лишь на профессиональном сегменте Radeon PRO, где применяется версия Navi 48 XTW.

Хотя число вычислительных единиц увеличено по сравнению с предыдущими поколениями, потенциальная производительность новой версии Radeon PRO W9070 останется ограниченной сравнительно небольшими объёмами памяти и отсутствием поддержки платформы ROCm (открытой среды разработки от AMD для ускорения вычислений на ускорителях).

Таким образом, несмотря на ряд позитивных изменений в спецификациях новых продуктов AMD, ожидается, что реальная производительность карт Radeon PRO W9000 в приложениях с высоким уровнем нагрузки на память будет уступать решениям конкурентов. Будущие подробности анонсированы производителем на ближайшем тайваньском событии Computex или июньской конференции AMD Advancing AI. Дополнительные подробности касательно расширения функциональности и экосистемы ROCm будут раскрыты позже.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#видеопамять #computex #графический процессор amd #radeon pro w9000 #кристалл navi 48 xtw
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Спутниковые снимки подтвердили прибытие истребителей Су-35 в Алжир
+
Geforce RTX 5070 Ti и RTX 5060 Ti предлагаются на уровне рекомендованной розничной цены или ниже
3
Новый графический драйвер Geforce 576.02 имеет серьезные ошибки считывания температуры GPU
100
Энтузиаст создал самодельный лидар на базе Raspberry Pi
+
В России запустили линию по импортозамещению универсальных цифровых осциллографов
1
Haval Xiaolong Max PHEV второго поколения получил 16 000 заказов за первые сутки после запуска
+
Handelsblatt: Германия заблокировала поставки истребителей Eurofighter в Турцию
+
Intel Core Ultra 400 (Nova Lake) получает новый сокет LGA-1954
13
Ученые предполагают, что нашли живой организм, способный выжить на Марсе
3
Китай объявил об открытии запасов высокочистого кварца, что может снизить его зависимость от США
+
Новый монитор Redmi с поддержкой Mini LED и HDR 1000 поступит в продажу 24 апреля
+
Microsoft вновь пытается убедить пользователей Windows 10 перейти на ПК с поддержкой TPM 2.0
6
В Китае создали безопасную батарею, выдерживающую 2000 перезарядок
+
Sapphire представила материнскую плату A620AM PULSE WIFI с мощным VRM
+
AOC выпустила новый 27-дюймовый игровой монитор Q27G40XMN с частотой 180 Гц
+
Блогер сравнил графику оригинальной The Elder Scrolls IV Oblivion с утечками скриншотов из ремастера
5
EA показала разрушаемость окружения в новом Battlefield — механики вернулись к классике
6
Опубликован неофициальный список моделей Samsung с поддержкой One UI 8
+
Китайский город Сюнъань перешёл на связь 10G со скоростью загрузки почти до 10 000 Мбит/с
6
80% опрошенных выступили против скорого выхода Steam Deck 2 ради конкуренции со Switch 2
+

Популярные статьи

Платный онлайн на PlayStation 5 — альтернатива читерам или грабёж по подписке
14
Итоги гоночного уик-энад 19-20 апреля
+

Сейчас обсуждают

Александр Допов
00:46
Дененераты . Воюйте идите , а то пузыри на пальцах лопнут
Новый графический драйвер Geforce 576.02 имеет серьезные ошибки считывания температуры GPU
Алексей Янюк
00:33
С частотой передачи данных 1ггц? Автор, ты что куришь. Есть полоса пропускания Есть частота дискретизации в реальном времени Есть эквивалентная частота дискретизации. А у тебя, что за бред?
Процессор AMD Ryzen Threadripper 9985WX на 64 ядра замечен в грузовых накладных
Cowboy Huggies
00:22
До сих пор скачешь? Еще не надоело?
«Газпром-медиа» объединит свои медиаактивы под флагом RuTube
margent
00:17
Шикарная статья от автора - у меня все ок, значит все врут. Обычно так "аргументируют дети", но никак не взрослый человек позиционирущий себя гуру. Если почитать оригиналы новостей (не читал оверлок ...
Ищем проблемы драйвера NVIDIA версии 572 или это очередные байки хейтеров
Cowboy Huggies
00:12
Даешь ой 5 на 8 ядер за 10000р! И тогда может быть(не факт) перейду на него.
Intel готовит новый сокет LGA 1954 для процессоров Nova Lake-S
Cowboy Huggies
00:07
Грамотность сейчас мало кого волнует, главное пропихнуть рекламный блок и заработать куш на заветный пивас!
"Новокаин", "Обезьяна", "Мудрые парни": краткий обзор новых фильмов (субективно)
Cowboy Huggies
00:04
А я подумал про беспроводную связь, статью я не читал. 10 гигабит это конечно мощно.
Китайский город Сюнъань перешёл на связь 10G со скоростью загрузки почти до 10 000 Мбит/с
6_kkela
23:49
редактор сайта неграмотный пропускает косноязычные обзоры напиманные клоачным языком.
"Новокаин", "Обезьяна", "Мудрые парни": краткий обзор новых фильмов (субективно)
Андрей Тарр
23:13
Потому что "не дослушивали", что при одинаковой технологии и частоте, чем шире шина данных, тем больше можно передать информации. А не просто "чем шире шина данных". Потому (опустим всякие кодирования...
Про GeForce RTX 5060 с 8 GB и тест на когнитивный диссонанс среди популярных блогеров
Мегавольт
23:02
стабильно пытаются выдурить бабло на матери новые.
Intel готовит новый сокет LGA 1954 для процессоров Nova Lake-S
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем