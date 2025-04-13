Выпущена операционная система AmigaOS 3.2.3, совместимая с классической Motorola 680x0, с более чем 50 исправлениями и улучшениями.





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AmigaOS - легендарная операционная система, которая впервые появилась в середине 1980-х годов и произвела революцию в мире персональных компьютеров благодаря своей многозадачности, графическому интерфейсу и мощной мультимедийной поддержке. С тех пор она прошла долгий путь развития, и вот теперь, спустя десятилетия после её первого релиза, выходит новая версия - AmigaOS 3.2.3.

Что нового появилось в этой системе?

Новая версия операционной системы получила более 50 улучшений и исправлений, направленных на повышение стабильности работы, улучшение производительности и расширение функциональности. Вот некоторые ключевые изменения:

Поддержка современных устройств: AmigaOS 3.2.3 включает поддержку новых моделей контроллеров и периферийных устройств, что делает систему более универсальной и пригодной для использования даже на современном оборудовании.

Оптимизация ядра: Были внесены изменения в ядро операционной системы, направленные на увеличение скорости выполнения операций и снижение потребления ресурсов.

Улучшенная работа с памятью: В новой версии были устранены проблемы с управлением памятью.

Исправление ошибок: Было исправлено большое количество мелких багов и недочетов, накопившихся за годы эксплуатации предыдущих версий ОС.

Расширенная поддержка файловых систем: Новая версия поддерживает большее количество форматов файлов и файловых систем.

Обновленные драйверы: Включены обновленные драйверы для различных устройств, включая видеокарты, звуковые карты и сетевые адаптеры.

Повышение безопасности: Внесены изменения, направленные на улучшение защиты от вредоносного ПО и несанкционированного доступа.

Интерфейсы и API: Обновлены и расширены интерфейсы программирования приложений (API).

Совместимость с классическими системами: Важным аспектом является полная совместимость с процессорами семейства Motorola 680x0.

Документация и руководства: В комплект поставки включены обновленные руководства и документация, помогающие пользователям и разработчикам быстрее освоиться с новыми функциями и возможностями.

Добавленные функции

Кроме традиционных улучшений и исправлений, в AmigaOS 3.2.3 появились несколько новых функций:

Интеграция облачных сервисов: Поддержка интеграции с популярными облачными сервисами, такими как Dropbox и Google Drive.

Многоязычная поддержка: Новая версия предлагает улучшенную многоязычную поддержку.

Новые инструменты разработки: В комплекте идут обновленные инструменты для разработки программного обеспечения, включая компиляторы, отладчики и редакторы кода.

Энергосберегающий режим: Введён новый энергосберегающий режим, который помогает снизить потребление энергии, особенно на портативных устройствах.

Поддержка виртуализации: Возможность запуска AmigaOS 3.2.3 в виртуальных машинах.