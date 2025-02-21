Grand Theft Auto V для ПК наконец-то получил долгожданные графические эффекты с трассировкой лучей, что делает его не только не уступающим версиям для PlayStation 5 и Xbox Series X, но и превосходящим их.

Компания Rockstar Games сообщила в своем блоге, что ПК-версия популярной игры Grand Theft Auto V, ранее лишенная функций трассировки лучей, которые уже были реализованы на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X, теперь получит бесплатное обновление с этими возможностями. Обновление принесет такие эффекты, как тени и отражения с использованием трассировки лучей, а также ряд других эксклюзивных настроек, специально разработанных для ПК-версии игры.

Обновленная версия будет распространяться через новый исполняемый файл, однако старая версия останется доступной для пользователей с менее мощными компьютерами, чтобы обеспечить совместимость с прежними требованиями.

Кроме основных графических возможностей, присутствующих на новых консолях, таких как отражение и тени с трассировкой лучей, в обновленной версии ПК-игры появятся дополнительные технологии трассировки лучей - окклюзия окружающей среды (RTAO) и глобальное освещение (RTGI). Эти нововведения позволят добиться качества графики, сопоставимого с современными играми с трассировкой лучей, значительно улучшив визуальную составляющую по сравнению с предыдущими версиями.

Также игра получит поддержку технологии DirectStorage, повышающей производительность SSD-накопителей, и системы объемного звука Dolby Atmos. Дополнительно в игру интегрировали передовые методы рендеринга изображений, включая AMD FSR 3 и NVIDIA DLSS 3 с функцией генерации кадров, что позволит увеличить частоту кадров и улучшить качество картинки. Были добавлены опции для работы с экранами ультравысокого разрешения и широкоформатными мониторами, обеспечивающие гибкость настройки интерфейса и элементов управления.

Новые системные требования для ПК-версии остаются относительно доступными, особенно учитывая значительное улучшение графики после внедрения технологий трассировки лучей. Однако компания пока не предоставила конкретных рекомендаций по минимальной и оптимальной частоте кадров для различных конфигураций компьютеров. Предполагается, что игроки, стремящиеся получить максимальную отдачу от игровых устройств с высокочастотными экранами или большими разрешениями, скорее всего, захотят обновить свою систему до более мощных компонентов.

Помимо технических новшеств, в игре появится множество внутриигровых бонусов, подробности которых можно узнать в официальном блоге компании. Еще одной интересной особенностью станет поддержка адаптивных триггеров контроллера DualSense, позволяющая улучшить взаимодействие с игрой.

Единственный минус заключается в отсутствии совместимости между старой и новой версией игры в мультиплеере, что может привести к разделению игроков на разные группы в зависимости от характеристик их оборудования. Тем не менее, это обновление представляет собой значительный шаг вперед для любителей серии GTA на ПК и наверняка порадует многих геймеров, ожидающих выхода следующей части франшизы - GTA VI.