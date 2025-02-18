OCCT позволяет тщательно контролировать и тестировать вашу систему, обеспечивая всестороннюю оценку её стабильности.

Те, кто испытывал проблемы со своим ПК или просто искал простой инструмент для стресс-тестирования ЦП, памяти или ГП, вероятно, слышали об OCCT. Этот инструмент бесплатен для личного использования, но имеет ограниченные возможности. Однако за последние несколько лет он был значительно обновлен современным пользовательским интерфейсом, новыми инструментами и функциями. Последняя функция заключается в том, что программное обеспечение теперь работает на операционных системах Linux. На самом деле, он уже доступен в альфа-версии и получил хорошие отзывы, так что, возможно, стоит попробовать. Альфа-версия, однако, доступна только для сторонних тестеров, поэтому некоторым из вас, возможно, придется подождать публичного релиза позже (к сожалению, дата не указана).

OCCT подтверждает, что установка будет простой и не потребует внешних зависимостей. Более того, для нее не потребуются права root. Инструмент использует собственную реализацию HW Info, поскольку для Linux такого решения нет. Он не такой всеобъемлющий, как версия для Windows, но разработка будет продолжаться, и есть надежда достичь похожего уровня мониторинга в какой-то момент. Программное обеспечение было разработано для совместимости со многими дистрибутивами, включая версию Arch Linux, работающую на SteamOS, и было показано, как оно работает, на видео. Фактически, OCCT подтверждает, что работает с Valve, чтобы выпустить специальную версию для Steam позже. Она позволит выполнять бесшовные обновления и также будет поддерживать Steam Deck.

Автор OCCT подтвердил, что планов по открытию исходного кода нет, но может быть решение, которое позволит подключать стороннее программное обеспечение. Пока еще рано говорить, и планы будут обнародованы позже. Команда OCCT обещает раскрыть новые функции на Computex 2025 (конец мая).