Качественные игровые мыши от известных производителей гарантируют, что вы не будете страдать от задержек, помех и пропадания сигнала.

Когда речь идет о выборе идеальной игровой мыши, важно понимать, что вы приобретаете не просто устройство для точного управления в играх, а инструмент, который обеспечит комфорт и гибкость настроек для любых задач - будь то игра или работа за компьютером. А еще приятно, когда такая мышь добавляет стильный штрих к вашему рабочему месту.

Tom's guide протестировали несколько моделей различных форм, размеров и цветов подсветки. Среди них найдутся как универсальные решения, подходящие для разных типов игр, так и специализированные модели, ориентированные на конкретные жанры, такие как MMO или FPS. Также существуют легкие и быстрые мыши, а также более тяжелые и устойчивые варианты.

Самая привлекательная модель это - Logitech G Pro X Superlight 2. Она обладает всеми необходимыми характеристиками: высокое разрешение сенсора (32 000 DPI), частота опроса 4000 Гц и приятная на ощупь матовая поверхность. Это делает её отличным выбором для многих геймеров. Ценой от 14.100 рублей

Однако, Fnatic X Lamzu Maya 8K тоже претендует на лидерство среди топовых устройств.

Тип соединения: беспроводная.

Макс. разрешение датчика: 30 000 dpi.

Модель сенсора: Pixart PAW3950.

Скорость сенсора: 750 IPS.

Макс. ускорение: 50 G.

Частота опроса USB-порта: 8000 Гц.

Количество кнопок: 5.

Форма: универсальная.

Колесо прокрутки: есть.

Размеры: 124 х 64 х 40 мм.

Вес: 47 г.

Время работы от батарей: 80 часов при частоте опроса 1000 Гц.

Цена начинается от 11.200 рублей

Если же бюджет ограничен, стоит обратить внимание на SteelSeries Rival 3, которая предлагает отличное качество по доступной цене.

Игровая мышь Steelseries Rival 3 предназначена для начинающих и опытных геймеров.

Некоторые характеристики модели Steelseries Rival 3 Black

Оптический датчик с разрешением до 8500 dpi

6 клавиш, которые можно запрограммировать на выполнение определённых операций

Провод с USB-коннектором для удобного и надёжного подключения к компьютеру

Корпус симметричной формы, оптимален для использования правой или левой рукой, корпус изготовлен из высокопрочного пластика, который устойчив к механическим повреждениям.

Прочный полимерный материал, который выдерживает многократное использование без возникновения деформации, трещин и сколов

Подсветка для комфортного использования в тёмном помещении

Оптический датчик с разрешением 18000 dpi

6 клавиш для комфортного управления персонажем виртуальной игры

Bluetooth-модуль для подключения к компьютеру или ноутбуку

Симметричная форма, оптимальна для правой руки

Прорезиненное покрытие корпуса, которое снижает вероятность скольжения в ладони

Встроенная подсветка для удобства эксплуатации в вечернее время суток

Цена начинается от 3000 рублей

Ещё одна отличная мышь Razer Basilisk V3

Заявленные характеристики:

Сенсор: оптический, Razer Focus+;

Количество кнопок: 11 (и поддержка инерциального скролла);

Чувствительность: 100 — 16 000 DPI;

Частота опроса: до 1000 Гц;

Максимальное ускорение: 50g;

Материал корпус: пластик;

Подключение: проводное, кабель 1.8 метра;

Вес: 101 грамм.

Ценой около 5000 рублей

Лучшая мышь для MMO Razer Naga Trinity

Razer Naga Trinity, пожалуй, лучшая игровая мышь для MMO. Но благодаря своему уникальному дизайну она также может быть лучшей игровой мышью для MOBA или даже игр жанра экшн/приключение. 12 - кнопочная конфигурация будет полезна для World of Warcraft, Final Fantasy XIV и других любимых MMO.

Особенности модели:

Три сменные боковые панели с двумя, семи и двенадцати кнопочной конфигурацией. Это позволяет переключаться в зависимости от потребностей в игре.

Оптический сенсор 5G с реальным разрешением 16 000 DPI.

До 19 программируемых кнопок. Можно назначить кнопкам основные команды или связать с ними горячие клавиши для предметов, заклинания или любые другие необходимые в игре команды.

Подсветка Razer Chroma с возможностью выбора одного из 16,8 млн вариантов оттенков.

Гибридная память. Настройки можно хранить в самой мыши и в облаке.

Лёгкий кабель в защитной оплётке, длина 2,1 м.

Размер: 119 x 74 x 43 мм.

Вес: 120 г (без учёта кабеля).

Цена начинается от 8000 рублей

В итоге, независимо от того, какой у вас стиль игры, найдется мышь, идеально подходящая именно вам, выбирайте лучшее для себя решение.