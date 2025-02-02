Эдвард Сноуден критикует Nvidia за высокую стоимость видеокарт серии RTX 50, а также за недостаточную ёмкость видеопамяти

Эдвард Сноуден, ставший гражданином России и ранее работавший в АНБ, выразил своё недовольство состоянием рынка видеокарт. Он резко высказался о недавнем выпуске Nvidia GeForce RTX 5080, назвав его «преступлением против потребителя» за «недостаточные 16 ГБ» видеопамяти. Сноуден считает, что такая ситуация является примером монополистической практики со стороны компании.

Он отметил, что если RTX 5070 должна была иметь хотя бы 16 ГБ видеопамяти, то RTX 5080 ожидалось видеть с 24–32 ГБ, а RTX 5090 – с 32–48 ГБ и более. Выпуск видеокарты за более чем 1000 долларов в 2025 году с такими ограниченными характеристиками вызывает возмущение.

Сноуден высказал своё мнение через Twitter (сейчас X, заблокирован в РФ), где открыто критиковал ограничения по объему видеопамяти в серии RTX 50. Его точка зрения совпадает с позицией редакции Tom's Hardware, которая тоже выразила недоумение по поводу разницы в объеме видеопамяти между моделями RTX 5090 (32 ГБ) и RTX 5080 (16 ГБ), при этом последняя имеет такой же объем, как и предыдущая версия RTX 4080/S.

Редакция отметила, что даже современные игры, такие как Indiana Jones and the Great Circle, уже испытывают нехватку ресурсов при использовании 16 ГБ видеопамяти в разрешении 4K. Поэтому они считают, что для видеокарты стоимостью свыше 1000 долларов оптимальным вариантом было бы наличие 24 ГБ видеопамяти, что сделало бы RTX 5080 менее конкурентоспособным продуктом.

Ситуация ухудшается тем, что новые графические процессоры серии RTX 50 имеют значительные ограничения по объему видеопамяти, что негативно сказывается на их производительности. Например, RTX 5070 Ti с 16 ГБ GDDR7 на 256-битной шине может оказаться более привлекательным вариантом для пользователей, поскольку RTX 5070 имеет всего 12 ГБ видеопамяти, как и предыдущее поколение. Это вызвало критику со стороны Сноудена, который заявил, что эта модель должна была иметь минимум 16 ГБ видеопамяти.

Критика касается и других моделей серии Blackwell от Nvidia, таких как RTX 5060, которая ожидается с 8 ГБ видеопамяти. Эта серия выглядит устаревшей по сравнению с конкурентами, учитывая, что в 2021 году компания выпускала RTX 3060 с 12 ГБ памяти, а RTX 3050 – с 8 ГБ. Покупатели ноутбуков оказались в еще более сложной ситуации, так как графические процессоры RTX 5070 и 5060 для мобильных устройств оснащены лишь 8 ГБ видеопамяти, что делает их крайне ограниченными.

В свою очередь, AMD готовится выпустить Radeon RX 9700 XT на базе архитектуры RDNA 4, которая будет оснащаться 16 ГБ видеопамяти. Хотя точная производительность этих карт пока неизвестна, они могут составить конкуренцию продуктам Nvidia. Ожидается, что новое поколение графических процессоров AMD появится на рынке в конце марта.