В Китае поставлен мировой рекорд по градостроительству и планированию с вводом в строй главного проспекта города Чэнду.

Так проспект обозначен из космоса

Чэнду (Chengdu, "Город парчи") – административный центр юго-западной провинции Сычуань (Sichuan), главный в Китае регион питомников гигантских панд.

Китай давно уже в лидерах по инновациям и решениям в области строительства. И это уже никого не удивляет. Еще один рекорд поставлен в городе Чэнду который находиться в "Стране изобилия" - именно так провинцию Сычуань называют китайцы. Здесь построен самый длинный проспект в мире под названием "Тяньфу", длинной 150 километров. Название проспекта идет от площади которая расположилась примерно посередине проспекта, от которой он тянется в две стороны от главного городского района на север и юг, вдоль Южной дороги "Жэнминь" на севере от поселения Гуанханя и Дэяна и на юге до Мэйшаня и Реншоу (кстати поселением у них часто называют то, что у нас является городом в 100 000 человек). Средний участок проспекта, протяженностью 80 километров, с шириной дороги 80 метров и 50-метровым зеленым поясом насаждений с каждой стороны.







