AMD Ryzen AI MAX+ Pro 395 Strix Halo APU появился на Geekbench - ожидается, что процессор официально дебютирует на выставке CES 2025.

До выставки CES 2025 осталось меньше месяца и уже начали появляться утечки бенчмарков, в которых фигурируют флагманские APU AMD Strix Halo хотя о них было известно еще в сентябре.

Strix Halo только что был замечен на Geekbench. Интересно, что первая утечка фокусируется на производительности графического процессора, а не на центральном процессоре. Полное название продукта - «AMD RYZEN AI MAX+ PRO 395 w/ Radeon 8060S», что подтверждает, что флагманский SKU будет включать «MAX», но не будет использовать «9», как серия Strix Point. Кроме того, недавняя утечка об интегрированной графике была подтверждена, а графический процессор идентифицирован как Radeon 8060S Graphics. Что еще важнее, подтверждено, что этот большой APU имеет 16 ядер Zen 5, что, как сообщается, увеличивает частоту до 5,1 ГГц . «PRO» в названии предполагает версию для рабочей станции, но остается неясным, будет ли доступна модель без PRO.





Strix Halo или Ryzen AI MAX 300 APU, как говорят, станут топовыми предложениями AMD для рабочих станций и ноутбуков в следующем году. Тестовый стенд использует референсную плату «AMD MAPLE-STXH», разработанную для сокета FP11. Производительность на данном этапе не является чем-то особенным: результат в Vulkan на уровне RTX 2060. Это ниже, чем даже самый медленный продукт Radeon RX 7600 RDNA 3 в дискретном семействе, который набрал 90 577 баллов в том же тесте. Несмотря на большее количество ядер (40CU против 32CU), Radeon 8060S все равно будет ограничен форм-фактором и TDP, будучи интегрированным решением.

В соответствии с предыдущими слухами, Ryzen AI 395 имеет 16 ядер на базе микроархитектуры Zen 5 и 32 потока. Предполагаемый дизайн с двумя ядрами обеспечивает 32 МБx2 (64 МБ) кэша L3 наряду с 16 МБ кэша L2 (1 МБ на ядро). В Geekbench максимальная тактовая частота составляет 4,4 ГГц, что, вероятно, со временем улучшится.