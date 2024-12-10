Американцы озаботились найденными микросхемами своего производства в российском оружии.

Несмотря на строгие санкции, введённые Соединёнными Штатами запрещающие поставки полупроводников в Россию, в российском оружии, обнаруженном на территории боевых действий в Донбассе и на Украине, предположительно содержится большое количество микросхем американского производства.

Bloomberg опубликовал множество документов о том, как Россия смогла закупить микросхемы американского производства, о чём не знали сами американские производители микросхем (или просто не хотели знать).

Сообщается, что российские компании используют третьих лиц для закупки американской электроники у компании Texas Instruments Inc., а некоторые из этих посредников состоят из компаний, находящихся под санкциями США. Эти микросхемы "предположительно" используются для производства «...беспилотников, планирующих бомб, систем высокоточной связи и ракет «Искандер», которые Москва использует для обстрела военных объектов Украины».

Bloomberg сообщает, что в одном из рассмотренных случаев выяснилось, что с января по август 2024 года крупный российский дистрибьютор обработал заказы на сотни тысяч товаров Texas Instruments на сумму около 6 миллионов долларов. Почти 4 миллиона долларов из этих заказов в конечном итоге были направлены российским военным компаниям (но это не точно).

Эти товары (по крайней мере, многие из них) попадают в Россию через третью страну, при этом многие поставки пересекают несколько юрисдикций, прежде чем попасть в Россию. Из-за этого отследить поставки в Россию особенно сложно, поскольку экспорт в страны за пределами России (или в страны-союзники России) не запрещён.

Некоторые из этих сторонних дистрибьюторов, предположительно, значительно упростили для России и её вооружённых сил процесс покупки микросхем у Texas Instruments опять же, без ведома производителя. У этих дистрибьюторов есть веб-сайты с информацией, интегрированной непосредственно из интернет-магазина Texas Instruments, что позволяет России изучать и покупать всё, что продаёт Texas Instruments, как если бы они сами были западными клиентами.

Остается загадкой, как эти третьи стороны могут шифровать данные в магазине Texas Instruments, но Bloomberg сообщает, что на двух порталах, где Россия может приобрести продукцию Texas Instruments, есть актуальная информация о ценах из реального магазина производителя микросхем. Считается, что эти третьи стороны используют API для получения данных из магазина Texas Instruments и их обновления в режиме реального времени, хотя остается загадкой, как вообще работает этот API. Компания Texas Instruments якобы не предоставляет никаких API-подключений ни одной российской компании.

Сообщается, что компания Texas Instruments и правительство США пытаются разобраться в этой проблеме и найти способ её решить. Дело не только в том, что многие из этих российских военных экспортных товаров, прежде чем попасть в конечный пункт назначения, проходят через третью страну. Не все эти поставки предназначены исключительно для российских военных; некоторые из них, по-видимому, также экспортируются для гражданского использования.

Возможно, это пустая трата времени и денег — искать ответ на вопрос, как западная микроэлектроника попадает российским компаниям. Путей и возможностей просто миллионы, как и людей, создающих эти пути, и отследить все невозможно ни одному правительству. Так что лучше принять это как данность и получать свои барыши.