Мой сосед, по прошествии почти трех месяцев после приобретения видеокарты на старенький ПК для сына, о чем я уже писал раньше, наконец то созрел собрать сыну новый системный блок. Да и себе тоже, говорит: пройду на нем второго Сталкера (скорей всего это и есть причина покупки).

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Бюджет у простого работяги не то что бы большой, так что Сталкера придется проходить без больших наворотов, с лучами, трассировкой и другими плюшками, улучшающими атмосферу игры. Хотя с последним патчем, может и получше стало, но мы, народ, не больно и требовательны, как молодые поколения, которым подавай кинематографичную картинку на пол миллиона рублей. Мы и не такое видали. Я помню, в 2007 купил диск Тень Чернобыля только вышедшей игры и как раз приобрел себе в это же время новый монитор уже с плоским экраном Samsung (до сих пор стоит в гараже, рабочий) и системник на Core 2 Duo E6000 с видео карточкой GeForce 7800 GTX с 512Мб видео памяти на борту. И думал, что лучше нет и не будет. Ну ладно, хватит лирики и воспоминаний.

Бюджет сборки - 150 тысяч плюс минус. Я присоветовал собирать на AMD. Сосед был не против, выслушав все мои за и против. У него главный мотив - что подешевле. Так что мне приходилось на пару с его сыном врубать спеца и доказывать, что так не пойдет. Надо так и покупать именно это. Кстати, сам я являлся до некоторых пор поклонником синих и всегда брал только Intel и NVIDIA. Но следующая моя комплектация для себя будет от красных. Это я решил точно, если, конечно синие не порадуют народ супер предложением За СУПЕР ЦЕНУ в будущем.

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Наш выбор пал на ДВА процессора это AMD Ryzen 7 5700X3D или AMD Ryzen 5 7600 из ценового диапазона 20-22 тысяч рублей.

Ryzen 7 5700X3D проверенный временем и многими игроками, но уже старенький камень. Поступил в продажу в 2020 году, но вроде как выпускается до сих пор(это не точно) в 2024 году. Из плюсов - только 96Мгб кэша третьего уровня, что отлично сказывается на быстродействии в играх и ресурсоемких приложениях. Процессор с заблокированным множителем, работает в режиме много ядерной производительности на частоте 3000Ггц. На одно ядро можно получить чуть больше четырех тысяч гигагерц PCI Express 4.0 количество линий - 20. ТDP 105 вт. Тех. процесс 7 нанометров и сокет АМ4. Понятно, что 26 баллов из ста заработал на отличном рейтинге за четыре года. Кстати это общемировая тенденция геймеры везде одинаковы.

Ценность и настроение у юзеров +20% для 5700X3D, хотя по показателям 7600 несомненно в лидерах.

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AMD в прошлом году расширила свою линейку процессоров для настольных ПК Ryzen 7000 «Zen 4» тремя новыми доступными моделями, которые призваны составить конкуренцию расширенной серии Intel 13-го поколения «Raptor Lake» мощностью 65 Вт и AMD Ryzen 5 7600 один из самых доступных процессоров этой линейки сделан на 5 нанометрах, в отличии от предидущего процессора. Он так же имеет шесть ядер и двенадцать потоков с частотой на все ядра 3.800Ггц в бусте на ядро 5.100Ггц. И да, процессор имеет разблокированный множитель и гонится не только по шине, как в первом случае с 5700X3D. Кроме этого, на борту присутствует интегрированная графика, что не маловажно для многих пользователей и для моего соседа тоже ( - А вдруг видяха сдохнет, так можно будет в танчики поиграть). Поэтому выбор пал именно на этот процессор. И в заключении этот процессор не сильно уступает своему старшему собрату Ryzen 5 7600X, если равняться на тесты игр, то потеря находиться в погрешности 5-10 FPS, а цена на четыре тысячи дешевле.

Собиралось все на доске ASRock B650 Pro RS - материнская плата из среднего ценового диапазона за 25 тысяч рублей, хотя в этом ценовом диапазоне раньше были доски намного круче, но что поделать, санкции и инфляция делают свое дело. Доска нормальная, текстолит не гнется от любого прикосновения, и то хорошо. По питальнику. 17 фаз (14+2+1) и хорошее охлаждение для дросселей, четыре слота М2 хотя один - это Key-E для Wifi или Bluetooth, 10 USB портов на задней панели для кого-то это критично, B650 чипсет не Х, конечно, но 7950X3D, как пишут, вывозит без проблем. Из минусов - плохой звук, меломанам надо докупаться отдельной звуковой картой, а также могут быть проблемы с памятью без XMP/EXPO. Фиксится простым включением выше обозначенных профилей или ручным разгоном.

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Кстати память купили

Kingston FURY Beast Black [KF556C40BB-16] 16 ГБ две плашки. С таймингами 40-40-40 и частотой 5200Мгц. На круг 13200 рублей.

Главное и самое дорогое в наше время в системнике - это, конечно, графическая карта. Тут на небольшой бюджет не сильно разгонишься с выбором. Тем более магазин один крупный - DNS, больше в поселке нет крупных ретейлеров. Хотелось, конечно, и частоту, и шину побольше, и памяти не меньше 16 гигов, но все вместе не по бюджету получается и выбор только из карт представленных ниже.

Inno3D GeForce RTX4060 Ti 16GB TWIN X2 OC, 16G GDDR6 с шиной 128-bit и штатной частотой 2310 МГц ,а в разгоне 2565Мгц. Ценой 57000 рублей.

Или ASUS AMD Radeon RX 7600 XT TUF Gaming OC Edition ,16 Гб памяти, 128 бит шина, турбо частота 2830 МГц. И ценой 59000 рублей. Походу 5-7 тысяч цены это за бренд лупят, как и карты от MSI, при равных технических характеристиках всегда дороже.

Или GIGABYTE AMD Radeon RX 7600 XT GAMING OC, 16Гб памяти 128 бит шина, турбо частота 2810 МГц ,ценой в 52000 рублей





Раньше были карты из линейки ARC, как, к примеру, ASRock Intel Arc A770 Challenger OC (16 ГБ) весной стоила 35500 рублей, но сейчас осталась в продаже только 8 гиговая ARS-580 модель в единственном экземпляре за 25 тысяч рублей. Наверное, народ все же раскупил их, когда стали выходить на карты драйвера каждую неделю - две. Часа три подумав, сосед все же выбрал 4060Ti. Я, в принципе, с ним согласился на все сто, хотя вендор inno не сильно на слуху в наших краях. Хоть и старый, но три года гарантии дает и это нормально. Карта ещё пока новая, так сказать, по последним технологиям сделана. Разные новые плюшки в графике, которые пока слабые в AMD и ARC тем более.

Далее выбрали SSD.M2 ADATA LEGEND 700 GOLD на один терабайт, без буфера. Ценой 7700 рублей.

Блок питания Cougar BXM 700W бронза. ценник 8000 рублей.

Кулер для процессора ID-COOLING SE-206-XT BLACK 250 ватт рассеиваемой мощности за 3900 рублей

Корпус ZALMAN T6 куплен за 4100 рублей





И того на все про все, собрали системный блок за 145000 рублей, да к тому же здесь заложена цена уже другого процессора, немного дороже, но посерьезней. Все же уговорил соседа еще 4 тысячи потратить на более мощный процессор, чем просто Ryzen 5 7600, хотя разница между ними и не велика.

Процессор AMD Ryzen 5 7600X. Как я уже писал, у него практически одинаковые характеристики с первым, но частота немного выше - 4.7Ггц против 3.8Ггц в стоке и разгоне 5.3Ггц против 5.1Ггц ну и TDP 105вт против 65вт

Теперь ждем приезда видеокарты, в лавке как всегда не оказалось в наличии, приедет 12 декабря. Что я давно приметил, в наш DNS везут какой то неликвид, товар получше надо заказывать и ждать, пока доставят из города, избавляются таким образом от залежалого товара что ли? Авось купят те, кто ждать не привык. И товар подобный этому, на тысячу - две дороже всегда, чем в городе. Хотя до города 280км по отличной трассе. Барыги не нажрутся все ни как. Пока испытали все с купленной в прошлый раз картой 3050 за 25т.р (пример барышничества - эта карта стоит уже 30500 рублей, с чего бы ей дорожать, да ещё сразу на пять тысяч) Между делом сравнил цены столичные и наши, земля и небо. Такой же системник в Москве можно собрать гораздо дешевле и выбор комплектующих намного больше и лучше по качеству. И зарплаты у нас на ДВ не космос, как некоторые думают, планка от 50 до 80к, хотя на вахтах заработать можно хорошо.

И так, закругляюсь. Пиво выпито, сима копченая съедена. Компьютер собирался через три дня. И вроде все нормально пашет и без разгонов летает. Хотя они и не нужны, я так думаю, и без разгона процессор упрется в 4060Ti, все же для него надо, что то помощней, хотя бы думаю 4070Ti. Но это уже цены свыше ста тысяч. Сосед говорит, что так не договаривались)). Ну а сын, само собой, счастлив как перец на сельскохозяйственной выставке, все летает, говорит, ну ещё бы не летало. Сидел до сих пор на HDD, только с одним SSD М2 все полетит.