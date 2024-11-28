По данным консалтинговой компании Benchmark Mineral Intelligence, к 2050 году во всем мире будет перерабатываться 11,2 млн тонн карбоната лития и Боливия стремится занять свои 40% доли производства.

Уже давно литий называют белым золотом, это металл без которого не обходиться практически ни одна отрасль производства, две трети в данный момент поставляемого на производства лития применяется при изготовлении батарей и аккумуляторов для электромобилей, смартфонов и другой потребительской электроники.

Крупнейшим мировым производителем лития является Австралия (55%), за ней следуют Чили (26%), Китай (14%) и Аргентина (6%). Наиболее значительными литиевыми ресурсами, которые сосредоточены в гидроминеральных источниках (саларах), располагают страны «литиевого треугольника» Латинской Америки - Боливия, Аргентина и Чили.

Боливия утверждает, что обладает крупнейшими в мире месторождениями лития.

На этой ноте пришла новость, во вторник Боливия заявила о подписании соглашения на сумму 1 миллиард долларов с китайской CBC, дочерней компанией крупнейшего в мире производителя литиевых батарей CATL, о строительстве двух заводов по производству карбоната лития на юго-западе страны.

Государственная компания Боливии Bolivia Lithium Deposits (YLB) заявила, что заводы - один с годовой производительностью 10 000 тонн карбоната лития, а другой - 25 000 тонн - будут расположены на обширных солончаках Уюни. Президент Луис Арсе, председательствовавший на церемонии подписания во вторник, заявил, что это проложило путь для Боливии к тому, чтобы стать «очень важным игроком в определении международных цен на литий».

Сделка стала продолжением ранее достигнутого в прошлом году соглашения между российской Uranium One Group и Bolivia Lithium Deposits о строительстве завода по добыче лития стоимостью 970 миллионов долларов, также в Уюни. Обе сделки еще не одобрены парламентом Боливии. Арсе объявил, что ведутся переговоры с китайской Citic Guoan Group о третьем контракте.

«Мы надеемся закрыть эту сделку как можно скорее», - сказал он.