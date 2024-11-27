Самую крупную южнокорейскую компанию, преследуют большие проблемы и падение акций, проблему решают перестановками и назначением руководства в компании.

Сегодня компания Samsung Electronics объявила о назначении новых руководителей подразделений по производству памяти и микросхем в попытке догнать SK Hynix и тайваньскую TSMC на быстрорастущем рынке микросхем для искусственного интеллекта. Акции южнокорейского гиганта упали на 2% на открытии рынка, поскольку масштабные перестановки в высшем руководстве компании не смогли успокоить инвесторов относительно конкурентоспособности, а также политических рисков, связанных с приходом к власти в США избранного президента Дональда Трампа.

Samsung назначила Джуна Ён Хёна своим CEO - генеральным директором, а также главой подразделения по производству микросхем памяти, а Хана Джин Мана — президентом компании и главой литейного подразделения.

Президент и финансовый директор Пак Харк-кю переходит в целевую группу поддержки бизнеса, которую возглавляет заместитель председателя Джея Ё. Ли. Samsung пока не объявила о назначении нового финансового директора. Стоимость акций Samsung неуклонно падает с августа из-за опасений инвесторов, что компания отстает от конкурентов в поставках высокопроизводительных чипов ведущему разработчику микросхем для искусственного интеллекта Nvidia.

Цзюнь, который взял на себя непосредственное управление микросхемами памяти, с мая возглавил общее подразделение полупроводников. По словам Samsung, это назначение было направлено на преодоление «кризиса микросхем». В прошлом месяце он извинился за падение прибыли подразделения на 40% за квартал и сообщил, что бизнес по производству ИИ-чипов для «крупного» клиента столкнулся с задержкой. На этой неделе в редких публичных заявлениях председатель Ли заявил, что Samsung сталкивается с беспрецедентными проблемами.

«Я полностью осознаю, что в последнее время существуют серьезные опасения относительно будущего Samsung», — сказал Ли во время последнего слушания дела о мошенничестве с бухгалтерской отчетностью, где он является ответчиком. Он отрицает правонарушения. Samsung также назначила нового президента по стратегии управления в своем подразделении Device Solutions.