Microsoft планировала, что у Flight Simulator будет всего 200 000 пользователей, но из-за серьёзной недооценки база данных была переполнена.

Microsoft Flight Simulator 2024 вышел вчера в 8 утра по тихоокеанскому времени, но столкнулся с целым рядом проблем, из-за которых пользователи не могли ни войти в игру ни даже установить. А поскольку Microsoft не предлагала доступ к игре до её выхода, рецензенты также спешили создать контент как можно скорее, что привело, к большим проблемам в день выхода, о котором много писали.

Компания Microsoft сообщила в видео на YouTube в среду, что она сильно недооценила количество игроков, которые будут играть в Microsoft Flight Simulator 2024 после запуска. Несмотря на то, что Microsoft протестировала серверы игры с помощью 200 000 одновременно симулированных пользователей, игра сбоила и продолжает сбоить - от перегруженных серверных служб, которые были основной причиной проблем с загрузкой игры и сбоев.



По словам инженеров Microsoft, инфраструктура игры была подвергнута стресс-тестированию с участием 200 000 смоделированных пользователей, чтобы гарантировать бесперебойную работу игры при запуске. Однако, несмотря на эту подготовку, кэш базы данных mission service стал (и остается быть) переполненным, вызывая проблемы у пользователей, которые пытаются выполнять миссии в игре. Чтобы решить эту проблему, Microsoft внедрила механизм дросселирования, ограничивающий количество игроков, одновременно входящих в игру. Но даже с учётом дросселирования сервис уже как минимум один раз выходил из строя, а перезапуск сервиса, занимает много времени, что приводит к ещё большим задержкам.

Сбой этого сервиса приводит к чрезвычайно длительной загрузке игры для геймеров. Microsoft сообщает, что если игра останавливается на 97% загрузки и появляется сообщение об ошибке, пользователям необходимо перезапустить игру и повторить попытку. (Отсутствие самолётов по умолчанию в пользовательских библиотеках - ещё одна проблема, вызванная сбоями сервиса Microsoft).

Редакторы из Tom's Hardware вчера попытались установить игру - всего двоим удалось дойти примерно до 70%, прежде чем установка прервалась, а одному редактору удалось установить игру, но он смог зайти только в главное меню. Так что, к сожалению пишут редакторы из Tom's Hardware, придётся отложить обзор MSFS 2024 до тех пор, пока игровые сервисы Microsoft не начнут работать.

Microsoft не назвала сроки, в которые, по её ожиданиям, эти проблемы будут решены.